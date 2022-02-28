أحمد رحيم مدرباً لنادي الميناء

2022/02/28 | 14:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الهيئة الإدارية لنادي الميناء

الرياضي العراقي، فسخ العقد مع مدرب

فريقها الكروي أمين فيليب بالتراضي بعد

تراجع نتائج الفريق خلال المباريات

الأخيرة.

وقال المكتب الإعلامي لنادي الميناء في

بيان مقتضب،

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