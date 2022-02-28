بالفيديو.. رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات

2022/02/28 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح ،اليوم الإثنين، في قصر السلام ببغداد، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون بمناسبة انتهاء عمل البعثة.

وأكّد السيد الرئيس ضرورة تلبية الاستحقاقات الوطنية والتكاتف والالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين وتُحقق الإصلاحات الضرورية لعراق مستقر ومزدهر.

من جانبها، استعرضت السيدة فيولا فون كرامون، للسيد الرئيس، التقرير النهائي الذي أعدته بعثة الاتحاد الأوروبي عن رصد الانتخابات، مشيدة بجهود السلطات العراقية في إنجاح الانتخابات، وأكدت التزام الاتحاد بمواصلة دعم العراق.

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