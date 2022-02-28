درجال: سنوجه الدعوة لرئيسي الدولي و الآسيوي لحضور مباراتنا مع الإمارات

2022/02/28 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الشباب و الرياضة و رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم عدنان درجال ،اليوم الاثنين، ان الاتحاد العراقي سيوجه دعوة رسمية لرئيس الاتحاد الدولي الفيفا إنفانتينو و الآسيوي سلمان بن عيسى لحضور مباراة العراق و الإمارات ضمن تصفيات كأس العالم في الرابع و العشرين من آذار المقبل.

و اضاف درجال خلال مؤتمر صحفي أقيم بمناسبة رفع الحظر الكروي عن العراق ، أن إدارة الاتحاد ستخاطب نظيره السوري من أجل الموافقة على إقامة مباراتهم مع منتخبنا في بغداد و تكفلنا لكل مستلزمات المباراة.

واشار إلى أن إدارة الاتحاد استلمت قرار رفع الحظر رسميا عبر موقع الاتحاد الرسمي كما تم إشعار العراق من الاتحاد الآسيوي بتوفير تقنية الفار فيما أكد درجال ان الاتحاد العراقي سيتعاقد في المستقبل لتنصيب منظومات في مختلف ملاعب العراق

و تابع حديثه ان الاتحاد سيشكل غرفة عمليات وظيفتها توفير كل ما يحتاجه مدرب المنتخب العراقي عبد الغني شهد في المباراتين المقبلتين و تم تأكيد ملعب المباراة الودية التي ستقام يوم 17 آذار المقبل مع احد المنتخبات التي وافقت على اللعب في و هناك اكثر من منتخب منهم منتخب أوربي و أكثر من منتخب أفريقي.

يذكر أن المنتخب العراقي بالمركز الخامس في المجموعة الثانية عن القارة الآسيوية و سيخوض لقاء مهم مع الإمارات في بغداد يوم 24 فيما يلتقي يلتقي بعدها سوريا في ختام مباريات التصفيات المونديالية.

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