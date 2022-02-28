القبض على 27 متهماً بالإبتزاز الإلكتروني في خمس محافظات

2022/02/28 | 14:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 27 متهما بالابتزاز الالكتروني، في خمس محافظات.وذكر الجهاز في بيان، إن “مفارزه استناداً إلى الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين واستحصال الموافقات القضائية تمكنت من إلقاء القبض على (27) متهماً بالإبتزاز الإلكتروني خلال الشهر الحالي في خمس محافظات وهي (الأنبار، كركوك، البصرة، بغداد، ذي […]

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