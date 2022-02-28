الأمن الوطني يلقي القبض على (27) متهماً بالإبتزاز الإلكتروني في خمس محافظات

2022/02/28 | 14:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتهمين اعترفوا بممارسة إبتزاز الفتيات عبر مساومتهن بمبالغ مالية.

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