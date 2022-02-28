في خمس محافظات.. الخلية تعلن حصيلة الابتزاز الإلكتروني لشهر شباط

2022/02/28 | 14:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، القبض على (27) متهماً بالإبتزاز الإلكتروني في خمس محافظات.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 شباط 2022)، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني استناداً إلى الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين واستحصال الموافقات القضائية، تمكنت من إلقاء القبض على (27) متهماً بالإبتزاز الإلكتروني خلال الشهر الحالي في خمس محافظات وهي (الأنبار، كركوك، البصرة، بغداد، ذي قار)".

وأضافت أنه "جرى تدوين أقوالهم أصولياً بعد إعترافهم بممارسة إبتزاز الفتيات عبر مساومتهن بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهن التي امتلكوها بعد إيهام الضحايا بالزواج"، مشيرة إلى أنه "تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

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