2022/02/28 | 14:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأوكراني إلى الجنود الروس: انقذوا أرواحكم وارحلوا

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