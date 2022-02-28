2022/02/28 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على 27 متهماً بالابتزاز الالكتروني في خمس محافظات.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني استناداً إلى الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين واستحصال الموافقات القضائية تمكنت من إلقاء القبض على (27) متهماً بالإبتزاز الإلكتروني خلال الشهر الحالي في خمس محافظات وهي (الأنبار، كركوك، البصرة، بغداد، ذي قار)".وأضافت أنه "قد جرى تدوين أقوالهم أصولياً بعد إعترافهم بممارسة إبتزاز الفتيات عبر مساومتهن بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهن التي امتلكوها بعد إيهام الضحايا بالزواج"، مبينةً أنه "تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

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