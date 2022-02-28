سويسرا تطالب باستبعاد روسيا من كأس العالم بعد غزو أوكرانيا

2022/02/28 | 14:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم رفض مواجهة منتخب روسيا وجميع الفرق الروسية حتى إشعار آخر بعد الحرب على أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.وذكر الاتحاد السويسري في بيان أن “الاتحاد السويسري لكرة القدم، يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا، ولن نواجه أيًا من الفرق الروسية حتى إشعار آخر”.واضاف “نؤكد أن ما تفعله روسيا […]

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