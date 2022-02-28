القبض على 27 متهماً بالإبتزاز الإلكتروني في خمس محافظات - عاجل

2022/02/28 | 14:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على (27) متهماً بالإبتزاز الإلكتروني في خمس محافظات.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني واستناداً إلى الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين واستحصال الموافقات القضائية، تمكنت من إلقاء القبض على (27) متهماً بالإبتزاز الإلكتروني خلال الشهر الحالي في خمس محافظات وهي (الأنبار، كركوك، البصرة، بغداد، ذي قار)".

وتابعت، "جرى تدوين أقوالهم أصولياً بعد إعترافهم بممارسة إبتزاز الفتيات عبر مساومتهن بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهن التي امتلكوها بعد إيهام الضحايا بالزواج، وقد تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

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