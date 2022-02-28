جندي أوكراني لمراسل CNN: الروس قالوا إنهم لن يضربوا البنية التحتية المدنية.. انظر حولك

2022/02/28 | 14:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاربت بلدة ميكولايف الأوكرانية الهادئة تقدم القوات الروسية، لكن السكان المحليين يخشون من احتمال تجاوز القوات للمدينة.تقرير مراسل CNN نك باتون والش يرصد آثار المواجهة، والأضرار التي لحقت ببعض المباني السكنية في البلدة.

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