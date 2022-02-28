2022/02/28 | 14:57 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة بالوثائق..



مؤسسة الشهداء تعلن بدء التقديم لموسم الحج للفئات الثلاث أولاً على ايرث نيوز.

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