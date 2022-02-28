بناء نظام عالمي جديد - عبدالرزاق دحنون

2022/02/28 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون المقال مترجم من مجلة فورين أفيرز الأمريكيةبقلم:مايكل بيكلي: بروفيسور مشارك في العلوم السياسية في جامعة توفتس، وزميل متقدم غير مقيم في معهد "أميركان إنتربرايز" ومؤلف كتاب "لماذا ستبقى أميركا القوة العظمى الوحيدة في العالم"النظام الدولي ينهار، ويبدو أن الجميع يعرف كيف يصلحه.



وفقاً للبعض، تحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة تكريس نفسها فحسب لقيادة النظام الليبرالي الذي ساعدت في تأسيسه من ......





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