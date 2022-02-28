الجزائر وفيتنام جمعتهما ثورتان كبيرتان وفرقتهما التنمية وسوء التسيير - عزالدين معزة

2022/02/28 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_معزة طرح علي أحد الأصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي ما يلي: "دولة فيتنام عرفت حربا قاسية وقد قصف الأمريكيون عاصمتها سايغون، وغزاها الفرنسيون قبل الأمريكان، فلماذا استطاعت النخبة والأكاديميون الفيتنام نقل الموروث الثوري للأجيال وجعلوا منه دعامة أساسية لبناء الوطن، أما نحن فقد فشلت النخبة السياسية والأكاديميون في تحقيق ازدهار الدولة الجزائرية؟"من حق أي جزائري أن يقارن وطنه بالدول التي قدمت تضحيات ك ......





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