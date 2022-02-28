-المدينة البلاستيكيه-مونودراما مسرحيه - حسام الدين مسعد

2022/02/28 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسام_الدين_مسعد #المدينةالبلاستيكيةمونودراما(الفضاء المسرحي مظلم تماما إلا من بؤرة ضوء علي "هو"الجالس علي مقعد خشبي في مقدمة المسرح )هو :منذ ست سنوات وانا اعيش في هذه المدينة البلاستيكيه .أخرج من منزلي في الصباح وأعود إليه في المساء محمل بأثقال التعامل مع أناس لا طعم لا لون لا رائحه لهم .لاشيئ يحيون به سوي الكذب .فالكذب هو كرات الدم البيضاء التي تحميهم بيولوجيا من الخوف .انهم يخافون من كل ......





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