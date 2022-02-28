الزراعة تتحرك لزيادة إنتاج الحنطة

2022/02/28 | 15:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ نور الزيدي

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن مساعٍ لزيادة انتاج محصول الحنطة، فيما أحصت عدد المحاصيل الممنوعة من الاستيراد.

وقال المتحدث باسم وزير الزراعة هادي هاشم حسين، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "الوزارة، اتخذت إجراءات لحماية المنتج المحلي من خلال منع استيراد المواد المتوفرة محلياً، خاصة محاصيل الخضر"، مبيناً، أنَّ "عدد المحاصيل الممنوعة من الاستيراد بلغت نحو 13 محصولاً كالطماطة والخيار والباذنجان والبطاطا وكذلك المحاصيل الورقية الخس والقرنبيط واللهانة وغيرها".

وأوضح، أنَّ "منع استيراد المحاصيل أدَّى الى استقرار أسعار السوق، ما أدَّى الى تحقيق أرباح للمزارعين المحليين وتشجيعهم على زيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية لوحدة المساحة لسد حاجة السوق، وتحقيق مردود اقتصادي للبلاد".

وفي سياق متصل، أشار حسين، الى أن "الخطة الشتوية لمحصول الحنطة تمَّ تخفيضها الى 50 بالمئة بالنسبة للمساحات المرويَّة"، لافتاً، الى أنَّ "اجمالي المساحة المزروعة بالحنطة بلغت 7 ملايين دونم، مقارنة بالعام الماضي الذي كان 11 مليون دونم".

وتابع، أنَّ "خفض الخطة سيؤدي الى انخفاض الإنتاج الكلّي للحنطة بنحوٍ من مليونين ونصف المليون الى 3 ملايين طن"، مؤكداً "مساعي الوزارة من خلال دعوة وزارة التجارة لتسلُّم المحاصيل المنتجة كافة حتى خارج الخطة، بالإضافة الى زيادة المساحات المروية بالآبار؛ الأمر الذي يؤدي الى إضافة كميات من الإنتاج الكلّي لمحصول الحنطة".

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