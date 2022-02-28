2022/02/28 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القوات الأمنية تمنع وسائل الإعلام من تغطية “#حريق #مستشفى_الهندية” وتصادر معدات التصوير#قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/vNZhI8x94n

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) February 28, 2022

القوات الامنية تمنع الإعلام من تغطية حريق مستشفى الهندية وتصادر معدات التصوير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. الأمن يمنع الإعلام من تغطية حريق الهندية وتصادر معدات التصوير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. الأمن يمنع الإعلام من تغطية حريق الهندية وتصادر معدات التصوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).