كمين يطيح بـ” داعشي” اثناء محاولته اجتياز سيطرة امنية شرقي الفلوجة

2022/02/28 | 15:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي في محافظة الانبار ،الاثنين ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد ابرز عناصر “داعش” الاجرامي بكمين اثناء محاولته اجتياز سيطرة امنية شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” القوات الامنية نصبت كمينا لعنصر بارز في عصابات داعش الاجرامية وتمكنت من […]

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