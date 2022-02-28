الرئيس الاوكراني يقدم طلبا جديدا لانضمام بلاده الى الاتحاد الأوروبي

2022/02/28 | 15:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الاثنين، عن تقديمه طلبا جديدا لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.وقال زيلينسكي “نناشد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا الفوري بموجب إجراء خاص جديد ..نحن ممتنون للشركاء لوقوفهم إلى جانبنا ولكن هدفنا هو أن نكون جنبا إلى جنب مع جميع الأوروبيين والأهم من ذلك أن نكون على قدم المساواة”.[…]

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