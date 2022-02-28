2022/02/28 | 15:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت اليابان، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على روسيا تشمل الرئيس فلاديمير بوتين.وأعلنت اليابان فرض عقوبات على روسيا تشمل تجميد أرصدة شخصيات مرتبطة بالحكومة الروسية بمن فيها الرئيس بوتين.وتشمل العقوبات اليابانية تجميد أرصدة 3 مصارف روسية في اليابان وإجراءات لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي.العقوبات اليابانية شملت ايضاً حظر الصادرات إلى […]

ظهرت المقالة تشمل الرئيس بوتين..



اليابان تعلن فرض عقوبات على روسيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشمل الرئيس بوتين.. اليابان تعلن فرض عقوبات على روسيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشمل الرئيس بوتين.. اليابان تعلن فرض عقوبات على روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).