الاتحاد الوطني يحدد شروطه للمشاركة في انتخابات برلمان كردستان

2022/02/28 | 15:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال رئيس جهاز الانتخابات في الاتحاد الوطني الكردستاني، إن حزبه يرغب في تعديل قانون الانتخابات وحل مشاكل المفوضية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان مطلع تشرين الأول المقبل.

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وقال عضو المكتب السياسي ورئيس جهاز الانتخابات في الاتحاد الوطني رزكار حمه في تصريح لموقع حزبه الرسمي اطلع عليه "ناس كورد" (28 شباط 2022)، "لقد اجتازت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان ولايتها القانونية ولا يمكنها إجراء انتخابات إقليم كردستان بهذه المفوضية".

وقال "من الناحية القانونية، يجب تمديد مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان أو تعيين مفوضية جديدة".

وقال رئيس المكتب الانتخابي للاتحاد "قبل الانتخابات، يجب تعديل قانون الانتخابات في إقليم كردستان من أجل إجراء انتخابات نظيفة وحرة بحسب تصور الاتحاد الوطني".

وأصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، توجيهاً عاجلاً إلى وزارات الإقليم بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وذكر مكتب رئيس حكومة اقليم كردستان في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 شباط 20229)، إنه "دعما للمرسوم الإقليمي رقم 33 بتاريخ 24 شباط 2022، فيما يتعلق بتحديد الأول من أكتوبر 2022 موعداً للجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في كردستان، أصدر رئيس الحكومة مسرور بارزاني مرسوماً قرر من خلاله توصية رئاسة مجلس الوزراء وجميع الوزارات والهيئات ذات الصلة، التعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، من أجل توفير الميزانية وجميع احتياجات العملية الانتخابية، لكي يتسنى للانتخابات أن تجري في موعدها المحدد".

وحدد رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، في وقت سابق، الأول من تشرين الأول المقبل موعداً لانتخابات برلمان كردستان.

وقالت حكومة الاقليم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 شباط 2022)، إن "رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني حدد يوم 2022/10/1 موعدا لانتخابات برلمان كردستان".

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