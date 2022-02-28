الرئيس المصري يهاجم فيلما لعادل إمام

2022/02/28 | 15:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، أحد أشهر أفلام النجم المصري المخضرم، عادل إمام، متهما إياه بمواجهة الدولة وليس الحديث عن السلبيات، وفقا لمقطع مصور نشرته قناة "تن" الخاصة.

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