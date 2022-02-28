الكمارك والمنافذ الحدودية تناقش تفعيل برنامج تدقيق الوصل الكمركي والضريبي

2022/02/28 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد فريق مشروع اتمته الكمارك والمنافذ الحدودية اجتماعه الثاني لسنة ٢٠٢٢، ناقش فيه تفعيل برنامج تدقيق الوصل الكمركي والضريبي.

وقال بيان للمنافذ تلقته (بغداد اليوم)، ان "الفريق برئاسة عمر عدنان الوائلي وبمشاركة كافة أعضاء الفريق عبر الدائرة الإلكترونية المغلقة، مشيرا الى مناقشة جدول الأعمال المتضمن تفعيل برنامج تدقيق الوصل الكمركي والضريبي، والربط الإلكتروني لبرنامج الإعفاءات بين هيأة المنافذ الحدودية والمديرية العامة للتنمية الصناعية".

وأضاف، ان "تم تكليف الهيئة العامة للكمارك بتقديم ورقة مكتوبة عن اخر تطورات عقد الاسيكوادا المبرم بين الهيئة العامة للكمارك ومنظمة الأونكتاد".

وأشار الى "تقديم رئيس الهيأة آخر التطورات التي أنجزت من قبل الفريق والتي كان لها دور كبير في تسهيل التجارة ومنع عمليات التزوير من خلال مباشرة لجنه مشتركه من (المنافذ والكمارك والضريبيه) بنصب برنامج تدقيق الوصولات الكمركيه والضريبيه حيث كانت المحطه الاولى لعمليه نصب البرنامج في منفذ المنذريه والثانيه ستكون في مطار بغدادالدولي وتباعا لباقي المنافذ".

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