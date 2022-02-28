برلماني كردي يدعو لحملة على السلاح المنفلت في كردستان

2022/02/28 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ السليمانية

دعا عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، اليوم الاثنين، إلى حملة أمنية على السلاح المنفلت في الإقليم.

وقال أنور في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفترة الماضية شهدت زيادة حالات القتل وحوادث استهداف الناشطين، بسبب انتشار السلاح المنفلت بين الجهات الحزبية والعشائرية".

وأضاف أن "السماح لعناصر الأحزاب بحمل السلاح يزيد الأمر تعقيدا، كون هؤلاء يستخدمون السلاح المرخص في الخلافات الشخصية".

وتوفي نجل لرجل الدين المعروف عمر داره توي يوم أمس برصاص مسلحين بأربيل.

وقال شهود عيان إن "شجاراً وقع بين مجموعة شبان حول التسابق بالمركبات في حي داره تو الجديدة قرب جامع الشفاء بأربيل، سرعان ما تطور لاستخدام أسلحة نارية، تسبب بمقتل شاب على الفور".

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