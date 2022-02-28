الرئيس الإيراني يصدر توجيهات خاصة بشأن مونديال قطر 2022

2022/02/28 | 15:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، توجيهات خاصة إلى نائبه الأول محمد مخبر بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر، شتاء العام الجاري.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة على تويتر “بعد زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى قطر، أصدر توجيهاته للنائب الأول بتشكيل مجموعة عمل خاصة […]

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