التربية تحدد ضوابط تنقل طلبة الصفوف المنتهية

2022/02/28 | 15:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن ضوابط تنقل طلبة الصفوف المنتهية الثالث المتوسط والسادس الإعدادي خلال النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أنَّ “نقل الطلبة بين المديريات العامة للتربية يتم بعد تقديم ما يثبت نقل محل سكن الطالب هو وبقية افراد عائلته بغض النظر […]

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