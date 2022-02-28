شاهد كيف يريق ملاك مطاعم بأمريكا الخمور الروسية.. لماذا يزيلونها من الأرفف؟

2022/02/28 | 15:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخلص ملاك مطاعم ومتاجر بأمريكا من خمور روسية، بينما دعا مسؤولون في أوهايو ويوتا ونيو هامشير إلى إزالة المنتجات روسية الصنع أو التي تحمل علامات تجارية روسية.

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