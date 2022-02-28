دراسة: تناول التفاح يحافظ على صحة الأمعاء ويقلل خطر الإصابة بامراض القلب

2022/02/28 | 15:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت دراسات متعددة أن تناول التفاح يمكن أن يفيد فعليًا كل جزء من جسمك ، من الرأس إلى أخمص القدمين، وإضافته فى النظام الغذائى يعد المفتاح لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، والحفاظ على صحة الأمعاء أيضا، كما يساعد على على خفض ضغط الدم، لانه يحتوى على مادة الفلافانول، وفقا لما نشره موقع […]

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