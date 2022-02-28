الأمن الوطني يلقي القبض على (27) متمهاً بالإبتزاز الإلكتروني

2022/02/28 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الاثنين، القبض على (27) متهماً بالإبتزاز الإلكتروني في خمس محافظات.

وقال الخلية في بيان ، ان “مفارز جهاز الأمن الوطني استناداً إلى الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين واستحصال الموافقات القضائية، تمكنت من إلقاء القبض على (27) متهماً بالإبتزاز الإلكتروني خلال الشهر الحالي في خمس محافظات وهي (الأنبار، كركوك، البصرة، بغداد، ذي قار)”.

واضافت انه “جرى تدوين أقوالهم أصولياً بعد إعترافهم بممارسة إبتزاز الفتيات عبر مساومتهن بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهن التي امتلكوها بعد إيهام الضحايا بالزواج”، مشيرة الى انه “تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم”.

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