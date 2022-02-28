روسيا تعلن مجموعة من الإجراءات التاريخية لتحقيق الاستقرار المالي

2022/02/28 | 15:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن البنك المركزي ووزارة المالية في روسيا، الاثنين، عن مجموعة من الإجراءات التاريخية غير المسبوقة لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، في ظل العقوبات الغربية “الشديدة”.وأكد المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% سنويا، وتعد الخطوة غير مسبوقة، ويعد بلوغ مستوى الفائدة هذا المستوى هو الأول منذ سبتمبر 2013 (بدء تسجيل البيانات).[…]

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