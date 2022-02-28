اتحاد الكرة: سنخاطب الاتحاد السوري لاقامة مباراتنا معهم في بغداد

2022/02/28 | 15:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، انه سيخاطب الاتحاد السوري لاقامة مباراة المنتخب الوطني ونسور قاسيون في بغداد.وقال الناطق باسم الاتحاد احمد الموسوي لـ”ايرث نيوز” إن “اتحاد الكرة سيخاطب الاتحاد السوري من اجل اقامة مباراتنا الاخيرة معهم في بغداد بدلا من إقامتها في الامارات”.واوضح ان “الاتحاد الاماراتي لم يمانع باقامة مباراتنا معهم […]

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