العراق وباكستان يبحثان آلية منح سمات الدخول وفتح قنصلية في النجف

2022/02/28 | 15:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع آلية لمنح سمات الدخول للمواطنين الباكستانيين لزيارة العتبات المقدسة.

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