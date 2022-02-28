الكشف عن مضمون مناقشات الرئاسات في إقليم كردستان بشأن قرار المحكمة الاتحادية

2022/02/28 | 15:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كردستان، الاثنين، إن اجتماعاً للرئاسات في الاقليم عُقد بهدف دراسة قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان وصياغة رؤية قانونية للتعامل معه.

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وأضاف هورامي في تصريحات صحفية ترجمها "ناس كورد"، (28 شباط 2022)، أن "اجتماع رئاسات إقليم كردستان وحكومة الإقليم وبرلمان كردستان والسلطة القضائية يهدف إلى طمأنة الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان التي وقعت عقوداً بضمانات قانونية واردة في الدستور وقرارات سابقة للمحكمة الاتحادية وقوانين الموازنة والاتفاقات المبرمة بين حكومتي الاتحادية والاقليم.

وأضاف هورامي أنه "لم يحدث في تاريخ المحكمة الاتحادية رفض قانون صادر بالجملة مثلما فعلته مع قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، وما حدث في هذا التوقيت كان بإيعاز سياسي وبمثابة تعديل دستوري من جانب واحد لمواد دستورية واضحة تنص على صلاحيات الأقاليم في مجالات التشريع والمشاركة في إنتاج الطاقة".

ولفت نائب رئيس برلمان كردستان "نحن الان بصدد التعامل مع تداعيات قرار المحكمة الاتحادية قانونيا، ونكثف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية عادلة واتفاق شامل مع بغداد من خلال المفاوضات الثنائية بين الجانبين".

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