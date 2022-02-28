الأمم المتحدة: نصف مليون لاجئ أوكراني منذ بداية الغزو الروسي

2022/02/28 | 15:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن أكثر من نصف مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدأ الغزو الروسي قبل خمسة أيام نصفهم توجهوا إلى بولندا المجاورة.

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