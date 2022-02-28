اعتقال أحد شيوخ عشيرة البو خليفة في الأنبار

2022/02/28 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الانبارافاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باعتقال أحد شيوخ عشيرة البو خليفة في الأنبار.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أنه "تم اعتقال أحد شيوخ عشيرة البو خليفة خلدون الخربيط وهو ضابط في الجيش العراقي ايضا في قضاء الحبانية بمحافظة الأنبار بسبب انتقاده الأوضاع في المحافظة".

وأضاف أن "أسباب الاعتقال مجهولة إلى الان".

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