نظام غذائي يمكن أن يضيف 13 عاما إلى متوسط عمرك

2022/02/28 | 15:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت دراسة نرويجية حديثة، أن هناك نظاما غذائيا يمكن أن يضيف 13 عاما إلى متوسط العمر المتوقع.ويجمع العلماء على أن النظام الغذائي هو أحد المؤثرين الرئيسيين على طول عمر الشخص، فاتباع نظام غذائي فقير ومنخفض الجودة سيقلل من احتمالية أن يعيش الفرد لفترة أطول من الشخص الذي يتبع نظاما غذائيا متوازنا.وأثبتت […]

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