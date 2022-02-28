2022/02/28 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kF7uWyB_NHQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان العراقي يناقش سعر الدولار بحضور وزير المالية | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البرلمان العراقي يناقش سعر الدولار بحضور وزير المالية | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).