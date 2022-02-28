2022/02/28 | 15:55 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان يُصوت على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة -جابر جمال) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: fLE7uaQNVwA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان يُصوت على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة -جابر جمال) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البرلمان يُصوت على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة -جابر جمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).