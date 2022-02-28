القبض على 8 متهمين بقضايا مختلفة في بغداد

2022/02/28 | 15:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ثمانية متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها القت القبض على اربعة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال، واجهزة لتعاطي المخدرات ضمن مناطق الزعفرانية والغدير”.وأضافت انه “تم القبض متهم وضبط رمانة […]

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