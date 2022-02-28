مركز الأطراف الصناعية: مساعٍ لاستحصال أجهزة محفّزة للأعصاب

2022/02/28 | 16:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ورد عبد الأمير

حدَّد مركز بغداد للأطراف الصناعية، اليوم الاثنين، فترة التدريب على الطرف الصناعي، فيما أشَّر وجود مساعٍ لاستحصال أجهزة محفِّزة للأعصاب.

وقال المعاون الفني للمركز صالح ماهود عسكر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بالإضافة الى تصنيع الأطراف الصناعية، ينتج المركز المساند الطبية الخاصة بأمراض الشلل الرباعي وإصابات التفجيرات وغيرها، بالإضافة الى التأهيل والعلاج الطبيعي".

وأضاف عسكر، ان "فترة التأهيل والتدريب على الطرف الصناعي تعتمد على جرح المريض الذي يجب أن يكون معافى ملتئماً وأنْ تكون العضلة قوية ومستوفية الشفاء من الإصابة، أما جروح العمليات فانها تحتاج إلى 3 أشهر ليشفى تماماً".

وتابع، أن "العلاج الطبيعي للمرضى يحتاج الى تقويم من اخصائيين من اجل تحديد العلاجات المناسبة للحالة والإسراع بالشفاء، فضلاً عن تحديد نوع المسند المخصص لتلك الحالة".

وذكر عسكر، أن "هناك تطوراً في الأجهزة، منها ما يختص بتحفيز الأعصاب والتمارين وهناك متابعات للشركات المنتجة لتلك الأجهزة ومساعٍ لتزويد المركز بها"، مبيناً، أن "المركز احتل المرتبة الأولى في إنتاج الأطراف الصناعية على مستوى العراق للسنتين الأخيرتين".

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