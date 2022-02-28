نائبة وزير الدفاع الاوكراني تتحدث عن آلاف الأجانب يريدون الانضمام إلى “الفيلق الدولي”

2022/02/28 | 16:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت أوكرانيا، الإثنين، تلقيها آلاف الطلبات من أجانب، أعربوا عن استعدادهم للانضمام لما سمته “الفيلق الدولي”، الذي كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن عزمه تشكيله لقتال القوات الروسية.وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار على “فيسبوك”: “تلقينا بالفعل عدة آلاف من الطلبات من الأجانب الذين يريدون الانضمام إلى المقاومة ضد المحتلين الروس، وحماية […]

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