13 ألف سيارة بخطر من تويوتا.. لهذا السبب

2022/02/28 | 16:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت شركة تويوتا موتور إنها ستعلق جميع عمليات المصانع المحلية غدا الثلاثاء، مما سيفقدها إنتاج نحو 13 ألف سيارة.ويأتي ذلك بعد تعرض إحدى الشركات التي تورد لها قطع غيار بلاستيكية ومكونات إلكترونية إلى ما يشتبه بأنه هجوم إلكتروني.ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن الجهة التي تقف وراء الهجوم أو الدافع لذلك.[…]

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