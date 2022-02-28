العمل توقف رواتب الإعانة وتخاطب المواطنين: لا تراجعوا الوزارة

2022/02/28 | 16:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الإثنين 28 شباط/فبراير 2022 توقف الشمول بالإعانة الاجتماعية أو راتب المعين المتفرغ.

دعت الوزارة المواطنين إلى عدم مراجعتها بخصوص رواتب الإعانة أو المعين المتفرغ

وقالت الوزارة في بيان، إنّ "الشمول سواء بالإعانة الاجتماعية أو راتب المعين المتفرغ لذوي الإعاقة متوقف حاليًا لعدم وجود تخصيصات مالية".

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ودعت الوزارة في بيانها، جميع المواطنين إلى "عدم مراجعتها بخصوص رواتب الإعانة أو المعين المتفرغ"، فيما أشارت إلى أنها "ستعلن فتح باب الشمول لحين إطلاق الموازنة الاتحادية وورود تخصيصات مالية كافية".

وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي مطلع شهر شباط/فبراير إطلاق الإعانة الاجتماعية لما يقارب من مليون و400 ألف أسرة في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من 296 مليار دينار.

وذكرت الوزارة أن "عدد الأسر التي يعيلها رجل بلغت أكثر من 965 ألف اسرة، بمبلغ اجمالي يصل الى أكثر من 232 مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها امرأة الى أكثر من 428 ألف اسرة، بمبلغ يصل الى أكثر من 63 مليار دينار".

وكان مجلس الوزراء قرر في نيسان/أبريل الماضي سلم إعانة الحماية الاجتماعية اعتبارًا من بداية السنة المالية الحالية [2021] والمقترح من قبل هيئة الحماية الاجتماعية في ضوء التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد والتي تؤثر سلبًا على الفئة الأكثر هشاشة من المجتمع وهي فئة الفقراء.

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