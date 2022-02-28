روسيا تدير ظهرها لألمانيا وتتجه بانبوب غاز نحو الصين

2022/02/28 | 16:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطاقة التصميمية لمسار الغاز هذا تعادل حجم الغاز الطبيعي الذي تضخه روسيا إلى ألمانيا.

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