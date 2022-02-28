أميركا تفرض عقوبات

2022/02/28 | 16:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، عقوبات جديدة تستهدف البنك المركزي الروسي وصناديق الاستثمار الحكومية في أحدث انتقام قاس على غزو أوكرانيا.

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