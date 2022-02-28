2022/02/28 | 16:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجدول… كردستان تتصدر اصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالجدول… كردستان تتصدر اصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).