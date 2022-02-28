من حرب الى حرب.. مهاجر افغاني غير محظوظ يروي قصته

2022/02/28 | 16:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعدما غادر أفغانستان قبل سنة، ظن أجمل رحماني أنه وجد ملاذا آمنا في أوكرانيا قبل أن يضطر للفرار مجددا، هذه المرة إلى بولندا مع مئات آلاف اللاجئين الآخرين هربا من القصف الروسي.الأفغاني الأربعيني الذي وصل للتو إلى بولندا مع زوجته مينا وابنه عمر (11 عاما) وابنته مروة (7 سنوات) قال لوكالة الأنباء […]

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مهاجر افغاني غير محظوظ يروي قصته أولاً على ايرث نيوز.

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