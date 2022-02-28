المنافذ تحبط محاولة تهريب (5) حاويات مخالفة في أم قصر

2022/02/28 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الاثنين، من احباط محاولة تهريب (5) حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان ، انها “تمكنت بجهود ومتابعة ميدانية دقيقة لكافة البضائع ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الامنية والتعاون مع شعبة الجريمة المنظمة في منفذ ميناء ام قصر الشمالي، من ضبط خمسة حاويات تحتوي (سيارات مقطعة) عدد 45 مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب”.

واضافت “تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي واحالة المواد إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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