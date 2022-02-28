تعليق العمليات في السفارة الأميركية في مينسك والسماح للموظفين بالمغادرة الطوعية

2022/02/28 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ،اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية “علقت عملياتها” في سفارة الولايات المتحدة في مينسك وسمحت “بالمغادرة الطوعية” لموظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها في موسكو.

وقال في بيان “لقد اتخذنا هذه الاجراءات بسبب مشاكل أمنية ناجمة عن الهجوم غير المبرر الذي شنته القوات العسكرية الروسية في أوكرانيا”.

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