الفيفا يمنع روسيا من اللعب على أرضها وحرمانها من رفع علمها

2022/02/28 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن مجموعة من الإجراءات ضد روسيا، تتمثل في حرمانها من رفع العلم الروسي في الاستحقاقات الكروية الدولية، وأداء النشيد الوطني للدولة، مع خوض منتخب روسيا مبارياته بوصفه منتخبا مُضيفا، وفي ملاعب محايدة وبدون جماهير.

من جانبه، انتقد رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، سيزاري كوليسا، قرارات الفيفا، ودعا إلى استبعاد منتخب روسيا نهائياً من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم،، من جهته، طلب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت، بعدم منح منتخب روسيا فرصة المشاركة في كأس العالم، قائلاً لا يمكن لعالم الرياضة، لاسيما كرة القدم، أن يبقى محايداً، أنا بالتأكيد لن أعارض طرد روسيا من نهائيات مونديال قطر،، بدوره، أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عن عدم مواجهة روسيا في المستقبل المنظور على خلفية التطورات الأخيرة ضد أوكرانيا.

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